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المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس

المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس
http://almnatiq.net/?p=1008097
المناطق_واس

صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه:
تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية .

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