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220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة في ساحات وأروقة المسجد النبوي

220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة في ساحات وأروقة المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1008103
المناطق_واس

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عدد من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وشملت الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.

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