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اتفاقية إستراتيجية بين سابك والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

اتفاقية إستراتيجية بين سابك والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

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اتفاقية إستراتيجية بين سابك والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

اتفاقية إستراتيجية بين سابك والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
http://almnatiq.net/?p=1008109
المناطق_واس

شهد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، ونائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، مساء اليوم، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الشركة والجمعية في برنامج دولي لإعداد وتأهيل القادة في مجال المراجعة الداخلية.
ومثّل (سابك) في مراسم توقيع الاتفاقية نائب الرئيس للمراجعة الداخلية فيصل بن إبراهيم السويلم، وعن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مديرها التنفيذي عبد الله بن صالح الشبيلي.
وستطلق هذه الاتفاقية برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” بالتعاون مع هارفارد (BP)، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية كبرنامج قيادة متخصص في المراجعة الداخلية, حيث يهدف البرنامج إلى بناء معرفة قيادية عملية في مجال المراجعة الداخلية، وتطوير المهنة وتمكين المنتسبين إليها بالمهارات القيادية والأدوات اللازمة لأداء مهامهم وأدوارهم على أكمل وجه وأعلى قدرة، بما يتوافق مع النهضة التنموية الشاملة التي تمر بها بلادنا، في ظل رؤيتنا الطموحة 2030.
وتؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية بين (سابك) والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أهمية خلق سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين منشآت القطاعين العام والخاص، بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة وتعظيم المنفعة العامة للمجتمعات المهنية وقطاعات الأعمال؛ وصولًا إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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