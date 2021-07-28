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طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.. وأمطار وبرد على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي.

طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.. وأمطار وبرد على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي.

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طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.. وأمطار وبرد على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي.

طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.. وأمطار وبرد على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي.
http://almnatiq.net/?p=1008124
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي، وتتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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