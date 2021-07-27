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جامعة جدة تُدرج ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م

جامعة جدة تُدرج ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م

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جامعة جدة تُدرج ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م

جامعة جدة تُدرج ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=1008127
المناطق - واس

أُدرجت جامعة جدة ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021 لأول مرة لها، الذي يركز على تصنيف الجامعات المدرجة وفقاً لمهامها التدريسية والبحثية والمجتمعية.
وتأتي هذه المرحلة المتقدمة ضمن مخرجات رؤية جامعة جدة “الجامعة السعودية الحديثة” التي استندت على استخدام منهجية علمية قائمة على التفكير الاستراتيجي لصياغة هوية الجامعة ومستقبلها، بطريقة تصنع الاختلاف والفارق في التميز وكسب ثقة المجتمع ومنسوبيها.
وتقوم رؤية الجامعة السعودية الحديثة على مرتكزات رئيسية، تتضمن استثمار نظام الجامعات الجديد، والاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والتزام الجامعة بتحقيق طموحاتها المستقبلية المتضمنة رفع كفاءة الجامعة التشغيلية؛ وتقليل تكلفة الرحلة التعليمية لطلاب وطالبات الجامعة، وبمعايير جودة عالمية في مخرجاتها التعليمية.
وتسعى جامعة جدة أن تكون مصدراً رائداً في تطبيقات البحث والابتكار والتطوير، وذلك بالتعاون مع قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وإيجاد ظروف أفضل للعمل والدراسة، وتقديم رحلة تعليمية متكاملة، تعتمد على التميز في برامجها النوعية، وتمكينها للموهوبين لتكون المقصد الأول لقادة المستقبل بإذن الله.

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