إصابات كورونا تسجل 26391 في إسبانيا و 86 في لوكسمبورغ و 4042 في هولندا و 4522 في إيطاليا

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سجلت إسبانيا 26,391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 55 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,368,453، فيما بلغ إجمالي الوفيات 81323.

وسجلت وزارة الصحة في لوكسمبورغ 86 إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 73,637 ، فيما لم تسجل أي وفيات ليستقر الإجمالي عند 822.

كما سجلت هولندا 4042 إصابة جديدة و 3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المعهد الهولندي الوطني في بيانه أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 1,851,329، وبلغت حصيلة الوفيات 17,804.

أما وزارة الصحة الإيطالية فقد سجلت 4522 إصابة و 24 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4,325,046 ، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 127,995.