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أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

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أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=1008139
المناطق - حفرالباطن

استقبلت صحة حفر الباطن ممثلة بنك الدم المركزي ومستشفياتها 3,671 متبرعاً ومتبرعة خلال النصف الأول لعام 2021م  وذلك لزيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم إضافة إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق الوصول الشامل، في الوقت المناسب وذلك لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة ، حيث يستقبل بنك الدم المركزي ومستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى الملك خالد ، ومستشفى الولادة والأطفال المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءاً.

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