احدث الأخبار

أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشاريع التنموية بضباء بقيمة مالية تجاوزت ال 187 مليون ريال
منطقة تبوك
 أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م
المنطقة الشرقية
 روبرت يوغر: أوبك وقطاع الصناعة العالمي مدينان بالشكر للسعودية على انتعاش أسعار النفط
أبرز المواد
 إصابات كورونا تسجل 26391 في إسبانيا و 86 في لوكسمبورغ و 4042 في هولندا و 4522 في إيطاليا
أبرز المواد
 سواحل المملكة تعزز تنوعها البيئي بزراعة 14 مليون شجرة شوري “المانجروف” بنهاية العام الجاري
أبرز المواد
 جامعة جدة تُدرج ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م
منطقة مكة المكرمة
 طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.. وأمطار وبرد على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي.
أبرز المواد
 «الصحة»: 3 نصائح قبل الحصول على لقاح كورونا
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “التحالف”: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين باتجاه جازان
أبرز المواد
 الكويت تسجل 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 اتفاقية إستراتيجية بين سابك والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
أبرز المواد
أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشاريع التنموية بضباء بقيمة مالية تجاوزت ال 187 مليون ريال

أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشاريع التنموية بضباء بقيمة مالية تجاوزت ال 187 مليون ريال

منطقة تبوك
أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

المنطقة الشرقية
روبرت يوغر: أوبك وقطاع الصناعة العالمي مدينان بالشكر للسعودية على انتعاش أسعار النفط

روبرت يوغر: أوبك وقطاع الصناعة العالمي مدينان بالشكر للسعودية على انتعاش أسعار النفط

أبرز المواد
إصابات كورونا تسجل 26391 في إسبانيا و 86 في لوكسمبورغ و 4042 في هولندا و 4522 في إيطاليا

إصابات كورونا تسجل 26391 في إسبانيا و 86 في لوكسمبورغ و 4042 في هولندا و 4522 في إيطاليا

أبرز المواد

افتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد بالمحافظة ..

أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشاريع التنموية بضباء بقيمة مالية تجاوزت ال 187 مليون ريال

أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشاريع التنموية بضباء بقيمة مالية تجاوزت ال 187 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1008142
المناطق- تبوك- علي العميري

:دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمحافظة ضباء مساء أمس , مشاريع تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجامعة تبوك بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 187 مليون ريال.وكان في إستقبال سموه لدى وصوله موقع تدشين المشاريع في واجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية بالمحافظة معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ومحافظ ضباء محمود بن حسين الحربي ورئيس بلدية المحافظة الدكتور عبدالله الغبان.وفور وصول سموه دشن مشروعات بلدية محافظة ضباء ، مشاهداً عرضا مرئي عن تلك المشاريع التي شملت مشاريع للسفلته وأرصفة وإنارة ودرء أخطار السيول ومعالجة التشوه البصري ومشاريع المباني والمرافق البلدية بقيمة إجمالية قاربت الـ 30 مليون ريال بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ20 ميلون ريال كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية للبلدية في الكورنيش الجنوبي للمحافظة. عقب ذلك افتتح سموه مبنى الكلية الجامعية الجديد بالمحافظة مستمعاً سموه لشرح من معالي رئيس جامعة تبوك عن مكونات المبنى الذي بلغت تكلفته أكثر من 137 ميلون ريال ويخدم 3000 طالب وطالبة ويضم 61 قاعة دراسية بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي ومعامل متخصصة ومكاتب إدارية مجهزة بأحدث التجهيزات الإدارية والتعليمية ومسرح بسعة 543 شخص ثم بعد ذلك زار سموه عدداً من الأركان الخاصة بالأسر المنتجة بالمحافظة  ثم شاهد سموه عرضاً للفنون الشعبية بلون الرفيحي .وأعرب سموه عن سعادته برؤية الأهالي ومشاركتهم هذا المشاريع التنموية قائلا في تصريح صحفي  : إننا سعداء بهذه الأمسية التي جمعتنا في هذا المكان الجميل بأهلنا وأبنائنا وبناتنا ، الذين هم الأساس وكل مايعمل هو لهم ، وماتوج هذه الليلة السعيدة هو تدشين مبنى الكلية الجامعية الجديد الذي سيخدم أبناء وبنات المنطقة ، مؤكداً سموه أن محافظة ضباء وكباقي محافظات الساحل ستشهد تغييراً شاملاً وفق رؤية سمو ولي العهد – أيده الله –  2030 والمتمثلة في مشاريع نيوم وأمالا والبحر الأحمر والتي ستغير وجه المنطقة وأول المستفيدين منها هم أبناء وبنات المملكة بشكل عام وأهالي المنطقة بشكل خاص .

روابط ذات صلة

أمير تبوك يقف غداً على عدد من المشروعات التنموية في أملج

أمير تبوك يقف غداً على عدد من المشروعات التنموية في أملج
أمير تبوك يطلع على تقرير عن سير العمل بمراكز اللقاحات بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن سير العمل بمراكز اللقاحات بالمنطقة
أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن

أمير تبوك : ماتحقق في حج هذا العام من انجازات تمت بفضل الله ثم العناية الكريمة التي قدمتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*