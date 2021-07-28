«توكلنا»: إعفاء المحصنين القادمين من السفر من الحجر الصحي

المناطق - الرياض

قال تطبيق توكلنا إن المحصنين القادمين من السفر يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي.

وأضاف تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ردا على استفسارات المستفيدين، أن المحصنين القادمين من السفر يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي وأيضا من عمل الفحص عند الدخول.

وكانت هيئة الصحة العامة «وقاية» أوضحت أنه لا يشترط تطبيق الحجر المؤسسي على المقيم، وذلك إذا كانت حالة المقيم على تطبيق توكلنا «مصاب متعافٍ».

وأكدت أنه يجب أن يكون تاريخ التعافي لا يزيد على 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا» حتى لا يطبق الحجر المؤسسي على المقيم.