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كورونا.. أكثر من 195 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم

كورونا.. أكثر من 195 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم
http://almnatiq.net/?p=1008163
المناطق - وكالات

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 195 مليون إصابة، منها نحو 4.2 مليون حالة وفاة.

وبحسب إحصاء مركز الرصد في جامعة جونز هوبكينز، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم 195,286,042 إصابة.
ووفقا لمرصد جونز هوبكينز، فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 4,176,886 حالة وفاة.

أما عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تلقيح الناس بها في جميع أنحاء العالم، فقد اقترب من 4 مليارات، وتحديدا 3,924,337,460.

وهذا الرقم لا يعني حصول الناس على جرعتي لقاح، ذلك أن هناك أشخاصا تلقوا جرعتين من اللقاح، وآخرين لم يحصلوا إلى على جرعة واحدة فقط، بل إن هناك أشخاصا حصلوا على 4 جرعات من اللقاحات المعروفة ضد فيروس كورونا.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 195 مليون إصابة، منها نحو 4.2 مليون حالة وفاة.

وبحسب إحصاء مركز الرصد في جامعة جونز هوبكينز، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم 195,286,042 إصابة.
ووفقا لمرصد جونز هوبكينز، فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 4,176,886 حالة وفاة.

أما عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تلقيح الناس بها في جميع أنحاء العالم، فقد اقترب من 4 مليارات، وتحديدا 3,924,337,460.

وهذا الرقم لا يعني حصول الناس على جرعتي لقاح، ذلك أن هناك أشخاصا تلقوا جرعتين من اللقاح، وآخرين لم يحصلوا إلى على جرعة واحدة فقط، بل إن هناك أشخاصا حصلوا على 4 جرعات من اللقاحات المعروفة ضد فيروس كورونا.

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