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المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة ورياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة ورياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

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المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة ورياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة ورياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
http://almnatiq.net/?p=1008166
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع .
وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الساعة 1 ظهرا و تستمر حتى الساعة ٨ مساء.

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة.
وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً,

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