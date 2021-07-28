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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية
FILE PHOTO: The sun is seen behind a crude oil pump jack in the Permian Basin in Loving County, Texas, U.S., November 22, 2019. REUTERS/Angus Mordant/File Photo
http://almnatiq.net/?p=1008171
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.78% إلى 72.21 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.66% إلى 74.97 دولار للبرميل.

ووفقا لمصادر في سوق الطاقة فقد هبطت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدرين، أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2021. وهبطت مخزونات البنزين 6.2 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل.

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