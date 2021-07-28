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تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهرا إضافيا لمكافحة عدوى كورونا

تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهرا إضافيا لمكافحة عدوى كورونا

أبرز المواد

تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهرا إضافيا لمكافحة عدوى كورونا

تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهرا إضافيا لمكافحة عدوى كورونا
http://almnatiq.net/?p=1008173
المناطق - وكالات

أعلنت أستراليا أن تدابيرالإغلاق السارية في سيدني، كبرى مدن البلاد، منذ نهاية يونيو لمكافحة جائحة كوفيد، لن ترفع، كما كان مقررا بنهاية هذا الشهر، بل ستمدد شهرا إضافيا، حتى 28 أغسطس.

وكان من المقرر أن تنهي سيدني العمل بتدابير الإغلاق العام بعد خمسة أسابيع من دخولها حيز التنفيذ، أي في 30 يوليو، لكن السلطات قررت اليوم الأربعاء تمديد العمل بهذه القيود لأربعة أسابيع إضافية، أي حتى 28 أغسطس.

وقالت رئيسة وزراء مقاطعة “نيو ساوث ويلز” غلاديس بيريجيكليان، “أدرك جيّداً ما نطلبه من الناس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، لكنّ السبب في ذلك هو أنّنا نريد حماية مجتمعنا والتأكّد من قدرتنا على التعافي بأسرع ما يمكن”.

وأضافت “نحن بحاجة حقاً لأن يتصرّف الناس كما ينبغي على الدوام. لا تتخلّوا عن حذركم”.

وبموجب التدابير السارية لا يستطيع سكان سيدني الخروج إلا لشراء الضروريات أو الحصول على رعاية طبية أو ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى العمل إذا اقتضت الحاجة، ولكنّ المدارس مغلقة والسلطات تشجّع المواطنين على ملازمة منازلهم.

بالمقابل أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دان أندروز، أنّ إجراءات الإغلاق التي كانت سارية في مدينة ملبورن منذ أسبوعين رُفعت الثلاثاء بفضل “العزم والعمل الجاد”.

وأستراليا التي نجت إلى حدّ كبير من الموجات الأولى للجائحة تشهد حاليا وتيرة تفشّ متسارعة للمتحورة “دلتا” الأشد عدوى، في بلد لم يلقّح حتى اليوم سوى 13% من سكانه البالغ عددهم 25 مليونا.

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