أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة ضباء

المناطق- تبوك- فايز السميري:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء بحضور محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي .

وفي بداية اللقاء نقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتبادل معهم الأحاديث الودية .

وهنأ سموه خلال اللقاء الذي أقيم بمقر المحافظة الجميع بعيد الأضحى المبارك منوهاً سموه بما تشهده محافظة ضباء من تطور في كافة المجالات الخدمية والتي توجت بإفتتاح مبنى الكلية الجامعية عاداً سموه أفتتاحها نقلة هامة في التعليم بالمحافظة الذي سيمكن أبناء وبنات المحافظة من إكمال تعليمهم الجامعي مشيرا سموه في ختام اللقاء إلى الدور الكبير الذي ستوفره مشاريع الرؤية التي اطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله – من خلق فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام وأبناء وبنات المحافظة بشكل خاص سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

إلى ذلك أعرب أهالي محافظة ضباء عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على مايوليه من رعاية وأهتمام بالمحافظة والعمل على تحقيق إحتياجات المواطنين يها .