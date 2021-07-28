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تخدم قرى الغريف والحضن والقاهرة وحلة بن شديد وبيش العليا والخبطة....

تشغيل شبكات المياه في 6 قرى ببيش 12 ساعة يومياً

تشغيل شبكات المياه في 6 قرى ببيش 12 ساعة يومياً
http://almnatiq.net/?p=1008182
المناطق - جازان

بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكات المياه في قرى الغريف والحضن والقاهرة وحلة بن شديد وبيش العليا والخبطة بمحافظة بيش في منطقة جازان، تلبية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت 68 كم طولي، بالإضافة إلى تنفيذ 450 توصيلة منزلية، وتشييد خزان أرضي بسعة 3000 م3.

وأكد جبر أن هذه المنظومة ستخدم أكثر من 7 آلاف مستفيد، بكميات مياه تصل إلى 2100 م3 يوميًا، كما ستبلغ ساعات الضخ 12 ساعة باليوم، لرفع نسب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ودعا مدير عام المياه بمنطقة جازان المستفيدين الذين تم تركيب عداداتهم إلى استخدام تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية لتحديث بياناتهم، مبيناً أنه بإمكان المستفيدين الذين لم تصلهم الخدمة في هذه القرى تقديم طلب توصيلة منزلية جديدة من خلال التطبيق وبخطوات سهلة وسريعة.

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