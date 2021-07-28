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” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على بعض محافظات مكة المكرمة

” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على بعض محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1008194
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف ، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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