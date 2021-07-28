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فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينفذ 1689 زيارة ميدانية

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينفذ 1689 زيارة ميدانية
http://almnatiq.net/?p=1008197
المناطق- تبوك:

 نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك خلال الفترة من1/7/2021 إلى 25/7/2022 يوليو الجاري 1689 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين. أسفرت هذه الزيارات عن ضبط 229  مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 83  مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الوزارة 70 إنذارًا للمنشآت المخالفة، وتلقت 26 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل والإبلاغ تعاملت معها فرق التفتيش الميداني. ويدعو فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة تبوك كما يؤكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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