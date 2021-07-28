احدث الأخبار

من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب
أبرز المواد
 فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة
منطقة الباحة
 صحة تبوك تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة تبوك
 فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينفذ 1689 زيارة ميدانية
منطقة تبوك
 ” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على بعض محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 وزير الإعلام اليمني يؤكد أن موقف المملكة منع انجرار بلاده نحو الفوضى الشاملة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يقف على مشروع نادي القريات
منطقة الجوف
 تشغيل شبكات المياه في 6 قرى ببيش 12 ساعة يومياً
منطقة جازان
 أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة ضباء
منطقة تبوك
 ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم خلال أسبوع بأكثر من 20٪
أبرز المواد
 تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهرا إضافيا لمكافحة عدوى كورونا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية
أبرز المواد
من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

أبرز المواد
فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة

فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة

منطقة الباحة
صحة تبوك تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة تبوك تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

منطقة تبوك
فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينفذ 1689 زيارة ميدانية

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينفذ 1689 زيارة ميدانية

منطقة تبوك

من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب
http://almnatiq.net/?p=1008207
المناطق - وكالات

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

وأوضح محسن الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي. وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ”إجراءات تحفظية” ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

وفي هذا الصدد، قال الدالي لـ”سكاي نيوز عربية”: “السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر”.

يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي كان آخرها الثلاثاء، بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

وأوضح مراسلنا أن قيس سعيد، أنهى مهام كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

تأتي هذه القرارات، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، والتي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن موقف المملكة منع انجرار بلاده نحو الفوضى الشاملة

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن موقف المملكة منع انجرار بلاده نحو الفوضى الشاملة
ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم خلال أسبوع بأكثر من 20٪

ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم خلال أسبوع بأكثر من 20٪
تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهرا إضافيا لمكافحة عدوى كورونا

تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهرا إضافيا لمكافحة عدوى كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*