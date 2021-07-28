احدث الأخبار

دراسة تكشف رابطا خطيرا بين نوعي سرطان والمضادات الحيوية
أبرز المواد
 من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب
أبرز المواد
 فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة
منطقة الباحة
 صحة تبوك تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة تبوك
 فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينفذ 1689 زيارة ميدانية
منطقة تبوك
 ” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على بعض محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 وزير الإعلام اليمني يؤكد أن موقف المملكة منع انجرار بلاده نحو الفوضى الشاملة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يقف على مشروع نادي القريات
منطقة الجوف
 تشغيل شبكات المياه في 6 قرى ببيش 12 ساعة يومياً
منطقة جازان
 أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة ضباء
منطقة تبوك
 ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم خلال أسبوع بأكثر من 20٪
أبرز المواد
 تمديد تدابير الإغلاق العام في سيدني شهرا إضافيا لمكافحة عدوى كورونا
أبرز المواد
دراسة تكشف رابطا خطيرا بين نوعي سرطان والمضادات الحيوية

دراسة تكشف رابطا خطيرا بين نوعي سرطان والمضادات الحيوية

أبرز المواد
من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

أبرز المواد
فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة

فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة

منطقة الباحة
صحة تبوك تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة تبوك تُنفذ 773 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

منطقة تبوك

دراسة تكشف رابطا خطيرا بين نوعي سرطان والمضادات الحيوية

دراسة تكشف رابطا خطيرا بين نوعي سرطان والمضادات الحيوية
http://almnatiq.net/?p=1008210
المناطق - وكالات

كشفت دراسة طبية حديثة، عن العلاقة بين استخدام المضادات الحيوية واحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، في سن مبكرة.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة “أبردين” باسكتلندا، ونشرت نتائجها في موقع “كلينيكال أدفايزر” الطبي، فإن استخدام المضادات الحيوية قد يساهم في زيادة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وبحسب الدراسة، فإن المضادات الحيوية تغيّر ميكروبيوم الأمعاء بشكل سلبي (مجموع الميكروبات المتعايشة مع إنسان أو أي من الأحياء الأخرى وتعيش على جسمها أو في داخل أمعائها، وتساهم في عملية التمثيل الغذائي)، وتساعد على تحفيز الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في عمر مبكر، أي دون الخمسين عاما.

وتوصل العلماء لنتائجهم بعدما قاموا بتحليل بيانات 30418 شخصا، خلال الفترة الواقعة بين عامي 1999 و2011، حيث تبين إصابة 7903 بسرطان القولون أو المستقيم، بين الأفراد الذين تناولوا المضادات الحيوية على نحو مستمر.

وأشار القائمون على الدراسة إلى ضرورة التوسع في إجراء المزيد من الأبحاث وتوسيع عينة التجربة، في مواجهة سرطان القولون المبكر، والذي سجل ارتفاعا في تعداد الإصابات به بمعدل 3 في المئة سنويا على مدار العقدين الماضيين من الزمن.

وأضاف الباحثون أنه “من المحتمل أن تكون الوجبات السريعة والمشروبات السكرية والسمنة والكحوليات قد لعبت دورا في هذا الارتفاع المرتبط بسرطان القولون، لكن بياناتنا تؤكد على أهمية تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية، خاصة عند الأطفال والشباب”.

روابط ذات صلة

من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب
وزير الإعلام اليمني يؤكد أن موقف المملكة منع انجرار بلاده نحو الفوضى الشاملة

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن موقف المملكة منع انجرار بلاده نحو الفوضى الشاملة
ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم خلال أسبوع بأكثر من 20٪

ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم خلال أسبوع بأكثر من 20٪

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*