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أمانة القصيم تطلق مبادرة تطوعية لمعالجة التشوهات البصرية

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أمانة القصيم تطلق مبادرة تطوعية لمعالجة التشوهات البصرية

أمانة القصيم تطلق مبادرة تطوعية لمعالجة التشوهات البصرية
http://almnatiq.net/?p=1008213
المناطق / بريدة

أطلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية مبادرة تطوعية لمعالجة التشوهات البصرية بمدينة بريدة ، إبتداءاً من 1 أغسطس ولمدة (5) أيام وذلك ضمن أنشطة الأمانة في مجال الشراكة المجتمعية.

ودعت الأمانة عموم الراغبين من الجنسين للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك ، وتستهدف المبادرة رصد مظاهر التشوه البصري بالإضافة إلى المشاركة في أعمال معالجة المشوهات البصرية داخل المدينة.

رابط التسجيل:
https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/22ff87ed-6527-4e5d-918b-08d950c826bb

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