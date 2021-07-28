أمانة القصيم تطلق مبادرة تطوعية لمعالجة التشوهات البصرية

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أطلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية مبادرة تطوعية لمعالجة التشوهات البصرية بمدينة بريدة ، إبتداءاً من 1 أغسطس ولمدة (5) أيام وذلك ضمن أنشطة الأمانة في مجال الشراكة المجتمعية.

ودعت الأمانة عموم الراغبين من الجنسين للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك ، وتستهدف المبادرة رصد مظاهر التشوه البصري بالإضافة إلى المشاركة في أعمال معالجة المشوهات البصرية داخل المدينة.

رابط التسجيل:

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/22ff87ed-6527-4e5d-918b-08d950c826bb