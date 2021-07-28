حقق منتخب مصر فوزه الثاني بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو ٢٠٢٠” بعد تغلبه على نظيره الياباني بنتيجة (33 – 29) في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بالأولمبياد.
ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى ٤ نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن منتخبي الدنمارك والسويد صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة، فيما ظل منتخب اليابان في المركز السادس والأخير بدون نقاط.
مصر تفوز على اليابان في منافسات كرة اليد وتقترب من دور الثمانية بأولمبياد طوكيو
حقق منتخب مصر فوزه الثاني بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو ٢٠٢٠” بعد تغلبه على نظيره الياباني بنتيجة (33 – 29) في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بالأولمبياد.
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