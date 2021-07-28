مصر تفوز على اليابان في منافسات كرة اليد وتقترب من دور الثمانية بأولمبياد طوكيو

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حقق منتخب مصر فوزه الثاني بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو ٢٠٢٠” بعد تغلبه على نظيره الياباني بنتيجة (33 – 29) في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بالأولمبياد.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى ٤ نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن منتخبي الدنمارك والسويد صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة، فيما ظل منتخب اليابان في المركز السادس والأخير بدون نقاط.