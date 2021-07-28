نائب أمير الشرقية يشيد بجهود معهد الإدارة لتحقيق رؤية 2030

المناطق - الدمام

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي شهده معهد الإدارة العامة في الفترة الماضية واستحداث الكثير من البرامج المتميزة ومواكبة التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة لتحقيق تطلعات القيادة “حفظها الله” والتماشي مع رؤية الوطن 2030 من خلال التدريب عن بعد وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية للمعهد للوصول إلى أكبر عدد ممكن من موظفي القطاع العام وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن صالح البخيتي والذي قدم لسموه التقرير السنوي لإنجازات المعهد خلال العام ١٤٤١/١٤٤٢هـ.

وأوضح الدكتور محمد البخيتي أن معهد الإدارة بجميع فروعه درب خلال العام الماضي (344867) متدرباً عن بُعد من خلال منصة إثرائي و(84675) متدرباً في البرامج التدريبة كما شارك (2485) مشارك من القيادات الإدارية العليا في الحلقات التطبيقية وقدم (25) استشارة للأجهزة الحكومية وخرج (2145) دارساً في البرامج الإعدادية كما حرص المعهد على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في المؤتمرات الإلكترونية حيث وصل عدد المشاركين (55026).

كما قدم البخيتي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه لفرع المنطقة الشرقية وأكد بأن الفرع وكوادره يحرصون على تنمية منسوبي القطاعات المختلفة في المنطقة وتطويرهم وجعلهم قادرين على مواكبة القفزات النوعية التي يعيشها القطاع العام في شتى المجالات.