احدث الأخبار

ميناء ينبع التجاري يستقبل أول سفينة كروز سياحية
أبرز المواد
 فتح بوابة القبول في الدبلومات التأهيلية المدفوعة بجامعة جازان
أبرز المواد
 بعد تعديل الصلاحية.. ضبط أكثر من 400 طنًا من الربيان في مستودع بجازان
أبرز المواد
 شرطة عسير تطيح بشخص تحرش بفتاة داخل مراكز تجاري في أبها
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ألف جولة رقابية وتضبط 62 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يشيد بجهود معهد الإدارة لتحقيق رؤية 2030
المنطقة الشرقية
 جامعة الإمام عبد الرحمن وتعليم الشرقية يدشنان مبادرة ” نحو بيئة تعليمية آمنة “
المنطقة الشرقية
 الغذاء والدواء: عقوبة الغش في عبوات وأغلفة المستحضرات البيطرية تصل إلى 50 ألف ريال
محليات
 مصر تفوز على اليابان في منافسات كرة اليد وتقترب من دور الثمانية بأولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 أمانة القصيم تطلق مبادرة تطوعية لمعالجة التشوهات البصرية
منطقة القصيم
 دراسة تكشف رابطا خطيرا بين نوعي سرطان والمضادات الحيوية
أبرز المواد
 من بينها “النهضة”.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب
أبرز المواد
ميناء ينبع التجاري يستقبل أول سفينة كروز سياحية

ميناء ينبع التجاري يستقبل أول سفينة كروز سياحية

أبرز المواد
فتح بوابة القبول في الدبلومات التأهيلية المدفوعة بجامعة جازان

فتح بوابة القبول في الدبلومات التأهيلية المدفوعة بجامعة جازان

أبرز المواد
بعد تعديل الصلاحية.. ضبط أكثر من 400 طنًا من الربيان في مستودع بجازان

بعد تعديل الصلاحية.. ضبط أكثر من 400 طنًا من الربيان في مستودع بجازان

أبرز المواد
شرطة عسير تطيح بشخص تحرش بفتاة داخل مراكز تجاري في أبها

شرطة عسير تطيح بشخص تحرش بفتاة داخل مراكز تجاري في أبها

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ألف جولة رقابية وتضبط 62 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ألف جولة رقابية وتضبط 62 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=1008230
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 27/يوليو/2021م، 1060 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 62 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 19 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

روابط ذات صلة

نائب أمير الشرقية يشيد بجهود معهد الإدارة لتحقيق رؤية 2030

نائب أمير الشرقية يشيد بجهود معهد الإدارة لتحقيق رؤية 2030
جامعة الإمام عبد الرحمن وتعليم الشرقية يدشنان مبادرة ” نحو بيئة تعليمية آمنة “

جامعة الإمام عبد الرحمن وتعليم الشرقية يدشنان مبادرة ” نحو بيئة تعليمية آمنة “
أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

أكثر من 3 الاف متبرعاً ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*