فتح بوابة القبول في الدبلومات التأهيلية المدفوعة بجامعة جازان

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بدأت جامعة جازان ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل بالدبلومات التأهيلية المدفوعة، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وبين عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور يحيى فقيهي أن الجامعة حرصت على تقديم برامج نوعية ومتخصصة تناسب احتياجات سوق العمل ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بهدف دعم عمليات توطين الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات من خلال برامج الدبلومات المختلفة والتي تتراوح مدتها الدراسية من سنة إلى سنتين وتؤهل الخريجين للانخراط في سوق العمل مباشرة.

وأشار إلى أن البرامج التأهيلية تمتاز أنها مصنفة ومعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مما يمنح حاملها تنافسية أكبر في سوق العمل والتوظيف، مبيناً أن شروط ومعايير القبول متاحة على البوابة الإلكترونية للجامعة.