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“الزكاة والضريبة والجمارك”: التحصين شرطاً لدخول المنافذ الجمركية

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“الزكاة والضريبة والجمارك”: التحصين شرطاً لدخول المنافذ الجمركية

“الزكاة والضريبة والجمارك”: التحصين شرطاً لدخول المنافذ الجمركية
http://almnatiq.net/?p=1008244
المناطق - واس:

اشترطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عملائها ومكلفيها أن يكونوا محصنين للدخول إلى المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وكذلك مقار الهيئة وفروعها في مختلف مدن ومناطق المملكة، مع إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، وذلك ابتداءً من 1 أغسطس المقبل، عملاً بتوجيهات وزارة الداخلية باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول إلى أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

ودعت الهيئة العموم إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر الإيميل الرسمي ([email protected]) .

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