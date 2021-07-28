رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، اجتماع لجنة الحج المركزية ، الذي تخلله استعراض لأعمال الجهات خلال حج هذا العام 1442هـ.
واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجهات والتحديات التي واجهتها في التنفيذ خلال حج هذا العام ، كما تم مناقشة آليات تلافيها في حج العام المقبل.
الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، اجتماع لجنة الحج المركزية ، الذي تخلله استعراض لأعمال الجهات خلال حج هذا العام 1442هـ.
التعليقات (٠) اضف تعليق