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الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
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المناطق - مكة المكرمة:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، اجتماع لجنة الحج المركزية ، الذي تخلله استعراض لأعمال الجهات خلال حج هذا العام 1442هـ.

واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجهات والتحديات التي واجهتها في التنفيذ خلال حج هذا العام ، كما تم مناقشة آليات تلافيها في حج العام المقبل.

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