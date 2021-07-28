الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

المناطق - مكة المكرمة:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، اجتماع لجنة الحج المركزية ، الذي تخلله استعراض لأعمال الجهات خلال حج هذا العام 1442هـ.



واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجهات والتحديات التي واجهتها في التنفيذ خلال حج هذا العام ، كما تم مناقشة آليات تلافيها في حج العام المقبل.