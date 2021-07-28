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نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” و”حقوق الإنسان”

نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” و”حقوق الإنسان”
http://almnatiq.net/?p=1008254
المناطق - مكة المكرمة:

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، اتفاقية تعاون بين فرع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.

وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير فرع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش، و مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة حسام آل محسن، على حصر المشكلات الاجتماعية في مجال الحماية الأسرية، وتقديم الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتخصصة وتقديم الدورات التدريبية التي تُعنى بهذا الخصوص.

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