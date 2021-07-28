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تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم

تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم
http://almnatiq.net/?p=1008257
المناطق - تبوك:

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مطلع الأسبوع المقبل في أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة (أملج، الوجه، ضباء، حقل، البدع وتيماء)، بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مشيراً إلى حِرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمالها إذ سَخّرت الإدارة إمكاناتها لتنفيذ ذلك.

وثمن مدير تعليم تبوك، جهود إدارتي التجهيزات المدرسية والمستودعات المركزية والإدارات والأقسام المساندة لهما ضمن لجنة الاستعداد للعام الدراسي، وفرق العمل المشاركة في مكاتب التعليم والمدارس، في تفعيل برنامج الاستلام والتسليم للمقررات المدرسية.

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