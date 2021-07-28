احدث الأخبار

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10933.73 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” تُسجل 11 وفاة و1334 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” و”حقوق الإنسان”
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
أبرز المواد
 جامعة تبوك تعلن نتائج قبول الطلاب للعام الجاري
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك”: التحصين شرطاً لدخول المنافذ الجمركية
أبرز المواد
 ميناء ينبع التجاري يستقبل أول سفينة كروز سياحية
أبرز المواد
 فتح بوابة القبول في الدبلومات التأهيلية المدفوعة بجامعة جازان
أبرز المواد
 بعد تعديل الصلاحية.. ضبط أكثر من 400 طنًا من الربيان في مستودع بجازان
أبرز المواد
 شرطة عسير تطيح بشخص تحرش بفتاة داخل مراكز تجاري في أبها
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ألف جولة رقابية وتضبط 62 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
المنطقة الشرقية
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10933.73 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10933.73 نقطة

أبرز المواد
“الصحة” تُسجل 11 وفاة و1334 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

“الصحة” تُسجل 11 وفاة و1334 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أبرز المواد
تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم

تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم

أبرز المواد
نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” و”حقوق الإنسان”

نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” و”حقوق الإنسان”

أبرز المواد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10933.73 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10933.73 نقطة
http://almnatiq.net/?p=1008269
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 17.06 نقطة ليقفل عند مستوى 10933.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، واللجين، وتعليم ريت، وبدجت السعودية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والخليجية العامة، وإكسا التعاونية، ومشاعر ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 4.07%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وبترو رابغ، وسيرا، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بترو رابغ، والراجحي، والأندلس، وسيرا، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 60.44 نقطة ليقفل عند مستوى 24434.05 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.

روابط ذات صلة

“الصحة” تُسجل 11 وفاة و1334 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

“الصحة” تُسجل 11 وفاة و1334 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم

تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم
نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” و”حقوق الإنسان”

نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” و”حقوق الإنسان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*