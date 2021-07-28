أمير الجوف يفتتح ويدشن مبنى تعليم القريات بتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال

المناطق - الجوف:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مبنى إدارة التعليم بمحافظة القريات حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ومدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي.

وقام سموه بقص الشريط وإزاحة الستار ايذانا بافتتاح المبنى ، مستمعا سموه من مدير إدارة المباني بتعليم القريات الدكتور خالد بن فرحان السراح لشرح عن المبنى الذي شيّد بتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال على مساحة 10000 متر مربع والمكون من خمسة طوابق ، ثم تجول سموه داخل المبنى ، كما شاهد سموه المرسم الحر لموهوبات تعليم القريات.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بعزف السلام الملكي ثم تلاوة آيات من القران الكريم ، كما شاهد سموه عرض مرئي عن منجزات إدارة التعليم ومشاريعها.

ثم القى مدير تعليم القريات كلمة رحب خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في هذا الإنجاز الجديد ليوفر بيئة عمل جاذبة للعاملين فيه تُسهم في زيادة كمية الانتاج لديهم وفق رؤية المملكة 2030، مبينا أن المبنى أقيم على أعلى معايير الاستدامة لأبناء المنطقة ، مثمنا لسموه الدعم الكبير الذي يقدمه لدعم العملية التعليمية بالمحافظة الذي كان له دور كبير في تحقيق الكثير من الأهداف في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-.

حضر التدشين وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.