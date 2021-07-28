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“صحة الرياض” توجه نصيحة لمرضى الربو للتعامل مع موجة الغبار

“صحة الرياض” توجه نصيحة لمرضى الربو للتعامل مع موجة الغبار
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1008295
المناطق - الرياض:

جدّدت “صحة الرياض” دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الغبار وتجنُّب التعرُّض له إلا للضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحتهم.

وتزامناً مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً؛ نشرت “صحة الرياض” عبر حسابها على “تويتر”، “إنفوجرافيك” توعوياً أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

وقدّمت “صحة الرياض” نصائح لمرضى الربو للتعامل مع موجات الغبار والأتربة، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

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