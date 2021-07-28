ركن الفن التشكيلي يبهر الزوار في “عروس الباحة”

المناطق - الباحة:

يشهد ركن الفن التشكيلي بمعرض عروس الباحة اقبالا من الزوار فقد لفت الفنانات التشكيليات المشاركات حضورهن وجذبت إبداعاتهن الكثير من زوار المعرض الذين يقفون طويلا أمام لوحات تتنوع بين المدارس الفنية.



وفي الركن التشكيلي بالمعرض يلاحظ الزائر حضوراً مميزاً من قبل الزوار والمهتمين الذين أعجبوا بالأعمال المعروضة وطرحوا العديد من الأسئلة على المشارِكات حول لوحاتهن الفنية ومدلولاتها وما تحتويه من الوان متداخلة ذات رمزيات متعددة فيما أثرَت المشاركاتُ الزوارَ والمهتمين بمبادئ وأسس الفن التشكيلي وأطلعوهم على عدد من النماذج المعروضة وفي بداية المعرض لوحة فنية تحمل عروس الباحة.



كما استمتع الحاضرون برؤية الفنانات أثناء انهماكهن في رسم لوحات جديدة وتعرفوا على طريقة دمج الألوان وأهم الأدوات المستخدمة في إنتاج اللوحات التشكيلية وكيفية تذوق الفن التشكيلي.



وقالت المشرفة على الركن التشكيلي تهاني الزهراني ان اكثر من 11 فنان وفنانه شاركو بالمعرض وقدموا 200 لوحه فنيه متنوعة.



وعبرن الفنانات المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في المعرض مشيرات إلى أنهن استطعن أن يعبرن من خلال لوحاتهن عن أحلامهن ومشاعرهن وأهم تطلعاته، كما قدمن شكرهن لغرفة الباحة على اتاحت الفرصة.