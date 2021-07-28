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أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية لضبط مخالفات تدابير “كورونا”

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أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية لضبط مخالفات تدابير “كورونا”

أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية لضبط مخالفات تدابير “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1008305
المناطق - الرياض:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , في الإمارة , على التقرير الأسبوعي لغرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وبلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة أكثر من (39941) رصد خلالها (9079) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (159) منشأة، حيث نفذ الجولات العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفروع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة والموارد البشرية والبيئة والمياه والزراعة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

وأكد سموه أهمية الجولات وضرورة تكثيفها لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

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