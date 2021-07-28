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فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ينهي معاناة مريض مع ورم لأكثر من سنة ونصف

فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ينهي معاناة مريض مع ورم لأكثر من سنة ونصف
http://almnatiq.net/?p=1008310
المناطق - عسير:

نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من العمر ، كان يعاني من ورم في الفك العلوي لاكثر من سنة ونصف .

وأوضحت صحة بيشة ، أن المريض حضر لعيادة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله إثر تورم في الفك، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت وجود تورّم في الفك العلوي ممتد لعظمة قاع العين اليسرى مما أدى إلى تآكل في الفك العلوي وعظام الأنف والجيوب الأنفية.

وأضافت صحة بيشة ، أنه تم تشكيل فريق طبي بشكل عاجل، حيث قام الفريق الطبي بإجراء العملية وذلك بإزالة التورم بالتدخل جراحياً وعمل جراحة تجميلية للفك وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وقد خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وتكون الفريق الطبي من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتورة ليزابيث هيدالغو أخصائية جراحة الوجه والفكين ، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين، والدكتور حبنان القحطاني طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين.

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