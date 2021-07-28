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إغلاق 19 منشأه وضبط 125 مخالفة لتدابير “كورونا” في عسير

إغلاق 19 منشأه وضبط 125 مخالفة لتدابير “كورونا” في عسير

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إغلاق 19 منشأه وضبط 125 مخالفة لتدابير “كورونا” في عسير

إغلاق 19 منشأه وضبط 125 مخالفة لتدابير “كورونا” في عسير
http://almnatiq.net/?p=1008329
المناطق - عسير:

نفذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الأسبوعين الماضية, 9766 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأه مخالفة، ورصد 125 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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