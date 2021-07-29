طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.. واستمرار هطول الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية ومكة والمدينة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران، كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.