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تعليم الحدود الشمالية يطلق 28 برنامجاً للتطوير المهني التعليمي

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تعليم الحدود الشمالية يطلق 28 برنامجاً للتطوير المهني التعليمي

تعليم الحدود الشمالية يطلق 28 برنامجاً للتطوير المهني التعليمي
http://almnatiq.net/?p=1008333
المناطق - الحدود الشمالية:

أطلقت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس ، المرحلة الرابعة من برامج التطوير المهني التعليمي ضمن المشروع التدريبي الصيفي للعام 2021م، وتشمل 28 برنامجاً لشاغلي الوظائف التعليمية بنين وذلك في عدة تخصصات، والتي تستمر حتى الـ 17 من شهر محرم القادم.

وتهدف البرامج التي تعقد -عن بعد- إلى تفعيل المصادر المعرفية الإلكترونية المتجددة والتقنيات الحديثة في عمليات التطوير المهني، ورفع كفاءة القدرات المعرفية والمهارية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق مجالات متعددة, وتدريبهم على تدريس المناهج الجديدة, وتقديم برامج تخصصية نوعية وفق احتياجات التطوير المهني.

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