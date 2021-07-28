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أمير تبوك يلتقي أهالي أملج وينوه بماتشهده المحافظة من حراك سياحي

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أمير تبوك يلتقي أهالي أملج وينوه بماتشهده المحافظة من حراك سياحي

أمير تبوك يلتقي أهالي أملج وينوه بماتشهده المحافظة من حراك سياحي
http://almnatiq.net/?p=1008339
المناطق - تبوك:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي وذلك بمنزل سموه في مدينة أملج.

وفي بداية اللقاء نقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مهنأً إياهم بعيد الأضحى المبارك.

ونوه سموه بما تشهده محافظة أملج من حراك سياحي  مشيراً سموه بما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 التي يشرف عليها سمو ولي العهد – ايده الله – شخصيا ومنها مشروع البحر الأحمر الذي احدث نقلة حضارية كبيرة ومايقدمه من برامج وفرص عمل لأبناء وبنات أملج ولرجال الأعمال والشركات سائلا سموه في الختام المولى عز وجل أن يظيم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.

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