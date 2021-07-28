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12 جهازا حكومياً يناقشون الخطة التنفيذية لمزاد موسم صرام تمور الأحساء 2021

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12 جهازا حكومياً يناقشون الخطة التنفيذية لمزاد موسم صرام تمور الأحساء 2021

12 جهازا حكومياً يناقشون الخطة التنفيذية لمزاد موسم صرام تمور الأحساء 2021
http://almnatiq.net/?p=1008342
المناطق - الأحساء:

ناقش 12 جهازاً حكومياً في الأحساء، اليوم الأربعاء 28 يوليو، الخطة التنفيذية والاستعدادات الخدمية والتنظيمية، لإطلاق مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2021، بعد منصف شهر أغسطس القادم، في مدينة الملك عبدالله للتمور ” كاكد ” التابعة لأمانة الأحساء، حيث تكاملت الجهات ذات العلاقة، برئاسة محافظة الأحساء وعضوية “أمانة الأحساء، جامعة الملك فيصل، غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، مركز أبحاث النخيل، المركز الوطني للنخيل والتمور، الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء، فرع الهيئة العامة للإحصاء”.

وأوضح أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن اللجان التنفيذية المتكاملة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، حددت الآليات المتبعة في استقبال المزارعين وكميات التمور الواردة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد، وكذلك التأكيد على تعبئة التمور في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة تعزيزاً للخطوات التطويرية لموسم الصرام، وتدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول.

وبين أن استمرارية تنظيم موسم صرام التمور يأتي نظير ما تحقق من تصاعد إيجابي في جذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد، وتنظيم آليات البيع، وتشجيع قطاع انتاج وتصنيع التمور على تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.

وأضاف الملا أن تنظيم مزاد موسم التمور في مدينة الملك عبدالله للتمور يتم وفق طابع تسلسلي في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آليات مقننة ومدروسة وسط مظلة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، ويبدأ ذلك بدخول المركبات وتسجيل بيانات المزارع بعد أخذ عينات عشوائية لدخول مختبر الجودة، ومن ثم قيام لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى، وفي حالة وجود حالات من الغش يتم إخراج المركبة من السوق وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع، أما في حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد عن النسبة التي تقررها اللجنة فيتم مصادرة التمور وفرض غرامة على المزارع وبيع الكميات المصادرة، على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية.

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