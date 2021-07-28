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أمير الجوف يقف على مشروع نادي القريات

أمير الجوف يقف على مشروع نادي القريات
http://almnatiq.net/?p=1008362
المناطق - واس:

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم على مشروع نادي القريات المتعثر.

وكان في استقباله لدى وصوله موقع المشروع مدير فرع وزارة الرياضة بالجوف مريح بن مصلح المريح الذي قدم شرحًا عن المشروع والمقام على مساحة 90 ألف متر مربع ويضم ملعب رئيسي لكرة القدم مطابق لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) تستوعب مدرجاته 6500 متفرجاً، إلى جانب ملعبين رديف وثلاثة ملاعب متعدد الأغراض للتنس واليد والسلة والطائرة وصالة مسبح وصالة رياضية متعددة الأغراض ، ومبنى إداري وبيت للشباب ومسجد.

وبين المريح أن أسباب التعثر في المشروع انسحاب المقاول المنفذ بعد توجيه وزارة الرياضة عدة إنذارات ، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد طرح المشروع المنجز بنسبة 82 % من أعماله عبر ” منصة اعتماد ” لاستكمال المشروع من قبل مقاول آخر.

وشدد سموه على سرعة طرحة من قبل الوزارة لإيجاد مقاول يستكمل المشروع كونه النادي الوحيد بالمحافظة ولا يوجد بديل له ، والرفع لسموه باستمرار بما يستجد.

وأكد دعم الإمارة لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة وتقديم التسهيلات بغية إتمام عملية إنجاز المشروع وفق المعايير المنصوص عليها ليتسنى لأبناء المنطقة الاستفادة منه على وجه السرعة.

من جهته أعرب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الجوف على دعمه المتواصل للفرع ومتابعته وحرصه على فئة الشباب والعمل على توفير احتياجاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، مؤكداً حرص الوزارة على إتمام المشروع في أسرع وقت ممكن لخدمة أبناء المحافظة.

رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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