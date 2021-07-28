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الجيش يتدخل.. حريق هائل يشتعل في لبنان

الجيش يتدخل.. حريق هائل يشتعل في لبنان
http://almnatiq.net/?p=1008374
المناطق_وكالات

شبّ حريق هائل  اليوم في بلدة القبيات في عكار شمالي لبنان.

فرق الإسعاف تمكنت من إجلاء وإسعاف 17 شخصا أصيبوا بحالات اختناق في منازلهم، في محيط الحريق.

بينما تمكن الجيش من إجلاء وإخلاء عدد من المواطنين الذين كانوا قد احتجزوا بسياراتهم بفعل الحريق.

من جهته شكل الصليب الأحمر غرفة عمليات لمتابعة عملية إجلاء الاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، ومواكبة آثار الحريق الأول من حيث الضخامة الكارثية في البلدة.

كما تتابع طوافات الجيش وفرق الدفاع المدني والمتطوعون من مختلف المناطق العكارية، عملية إخماد النار التي توسعت باتجاه مساحات جديدة من منطقة جبل أكروم.

وكان الحريق قد بدأ في غابات الصنوبر في القطلبة بعكار​، ثم امتد إلى غابة المرغان في بلدة ​القبيات​.

وناشد الأهالي، ​الدفاع المدني​ و​الجيش إرسال طوّافة للمساعدة على محاصرة النيران، فيما يتولّى شبّان البلدة الّذين تنادوا عبر قرع أجراس الكنائس التعامل مع النار بما تيسَّر لهم من وسائل، إلى حين وصول سيّارات الإطفاء.

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