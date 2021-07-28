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أمير مكة يستقبل رئيسي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى

أمير مكة يستقبل رئيسي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى

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أمير مكة يستقبل رئيسي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى

أمير مكة يستقبل رئيسي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى
http://almnatiq.net/?p=1008383
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة اليوم، معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني بمناسبة حصول الجامعتين على جوائز عالمية.
وهنأ سموه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول عربيا، كأفضل مؤسسة للتعليم العالي بحسب تصنيف التايمز للتعليم العالي السنوي للجامعات، كما هنأ رئيس جامعة أم القرى بمناسبة حصول الجامعة على جائزة بلاك بورد للتميز الدولية للعام 2021م ، عن فئة التدريب والتطوير المهني للتدريب والتطوير المهني على مستوى العالم.
وأكد أن الإنجاز العلمى للجامعتين يُضاف إلى إنجازات الوطن في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين -حفظهما الله- .
وقد حافظت جامعة الملك عبدالعزيز على مركزها الأول عربياً في تصنيف “مؤسسة التايمز” للتعليم العالي السنوي للجامعات لأربعة أعوام متتالية، إضافة إلى تصدرها على مستوى الجامعات العربية ودخولها ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف شانغهاي الدولي ARWU لجامعات العالم ، فيما حصلت جامعة أم القرى على جائزة بلاك بورد للتميز الدولية نظير نجاحاتها المتحققة في عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني والتحول الرقمي.

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