أطعمة تزيد نسبة الكوليسترول وأخرى تساعد على التخلص منه

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يُعرف الكوليسترول بأنه مادة دهنية في الدم، والكثير منه يمكن أن يسد الأوعية الدموية، ويعد السبب الرئيسي وراء ارتفاعه هو عوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وتناول الأطعمة الدهنية والتدخين.

ووفقًا لموقع NHS، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، محاولة تناول كميات أقل من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل:

فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

الزبدة والسمن.

الكريمة والجبن.

البسكويت.

الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

وبدلًا من ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول محاولة تناول مزيد من الأطعمة التالية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة:

الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

الأرز البني والخبز والمعكرونة.

المكسرات والبذور.

فواكه وخضراوات.

وهناك بعض المقايضات البسيطة التي يمكن للأشخاص إجراؤها لاستبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بالأطعمة التي تحتوي على المزيد من الدهون غير المشبعة. وكما توضح Charity Heart UK على موقعها الإلكتروني؛ يمكن استبدال أشياء مثل الزبدة والأنواع الصلبة من جوز الهند أو زيت النخيل بالزيوت المصنوعة من الخضراوات والبذور مثل: الزيتون، وبذور اللفت، وعباد الشمس، وزيت الصويا، والدهون القابلة للدهن المصنوعة منها.

ويمكن استبدال اللحوم الدهنية والمعالجة باللحوم الخالية من الدهون مثل الديك الرومي والدجاج، والأسماك البيضاء أو الأسماك الزيتية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.