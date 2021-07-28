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أمير الحدود الشمالية يتفقد أحياء المروج والضاحية بمدينة عرعر

أمير الحدود الشمالية يتفقد أحياء المروج والضاحية بمدينة عرعر
http://almnatiq.net/?p=1008388
المناطق_واس

‏تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، أحياء المروج والضاحية بمدينة عرعر.
واطلع سموه على مستوى الخدمات البلدية والخدمية والملحوظات المرصودة داخل الأحياء.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية العمل المستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة للمواطنين بالشكل اللائق، ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، موجهًا بتأهيل عدد من الشوارع الرئيسة بشكل مناسب وفق معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام، وتنسيق الحدائق وممرات المشاة وفق مبادرة أنسنة المُدن.
وشدد على أهمية العمل لتجاوز السلبيات ومعالجة ملحوظات المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة بما يضمن تقديم الخدمات على النحو الأمثل.

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