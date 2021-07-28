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أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب لأقل من 60.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «من أسباب تباطؤ نبضات القلب(أقل من ٦٠ : ( ١. الأدوية، ٢.ضعف الغدة الدرقية، ٣. زيادة اللياقة ٤. زيادة نشاط العصب العاشر ٥. تأثر ضفائر القلب بطرق عدة».

وكان النمر قد قال إن أغلب آلام الصدر في الفتيات ليس لها علاقة بالقلب، مشيرًا إلى أن هناك علاقة بين الكحة المزمنة وارتجاع المريء.

وأوضح النمر في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر»، أن الكحة المزمنة قد تكون من أعراض ارتجاع المريء حتى ولو لم يشعر الشخص بألم الحموضة.

من جهة أخرى، قال استشاري أمراض القلب، إنه لا يوجد دليل علمي محكم يثبت أو ينفي أن تناول القهوة بكميات معتدلة يحمي أو يسبب أمراض شرايين القلب.

ونصح بعدم تجاوز ٨ فناجين يوميًّا من القهوة العربية أو ٣ أكواب من القهوة الأمريكية (تقريبا ٣٠٠ ملغ).