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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
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المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظتي بلجرشي وبني حسن والمراكز التابعة لهما, وعددا من منتزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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