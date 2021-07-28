احدث الأخبار

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده
أبرز المواد
 القبض على مواطنَيْن اعتديا على عاملين في محطات وقود
أبرز المواد
 «النمر»: 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتفقد أحياء المروج والضاحية بمدينة عرعر
أبرز المواد
 أطعمة تزيد نسبة الكوليسترول وأخرى تساعد على التخلص منه
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل رئيسي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى
أبرز المواد
 تشغيل شبكات المياه في 6 قرى ببيش 12 ساعة يومياً
أبرز المواد
 الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات كورونا اليومية
أبرز المواد
 الجيش يتدخل.. حريق هائل يشتعل في لبنان
أبرز المواد
 البيت الأبيض يعيد فرض ارتداء الكمامات داخل المؤسسات الحكومية
أبرز المواد
 أمير الجوف يقف على مشروع نادي القريات
أبرز المواد
ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

أبرز المواد
القبض على مواطنَيْن اعتديا على عاملين في محطات وقود

القبض على مواطنَيْن اعتديا على عاملين في محطات وقود

أبرز المواد
«النمر»: 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب

«النمر»: 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب

أبرز المواد

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=1008400
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.
وقال سمو ولي العهد:” يسرني بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده
القبض على مواطنَيْن اعتديا على عاملين في محطات وقود

القبض على مواطنَيْن اعتديا على عاملين في محطات وقود
«النمر»: 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب

«النمر»: 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*