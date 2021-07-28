ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.

وقال سمو ولي العهد:” يسرني بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.