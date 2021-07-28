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خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=1008401
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.
وقال الملك المفدى:” يطيب لنا بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلادكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار”.

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