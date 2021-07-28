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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في محافظة المهرة

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في محافظة المهرة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في محافظة المهرة
http://almnatiq.net/?p=1008411
المناطق_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في مديريتي حات وشحن بمحافظة المهرة، شملت 20 خيمة و90 بطانية و90 بساطا، و45 حقيبة إيوائية، استفاد منها 315 فردا.
يذكر أن محافظتي المهرة وحضرموت وعددا من المحافظات الجنوبية والشرقية شهدت قبل أيام سيولا جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص، وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعًا كاملًا. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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