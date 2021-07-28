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“الصحة” تُفعل أنشطة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي

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“الصحة” تُفعل أنشطة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي

“الصحة” تُفعل أنشطة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي
http://almnatiq.net/?p=1008414
المناطق_واس

فعّلت “الصحة” الأنشطة التوعوية لليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الذي يقام بتاريخ 28 يوليو من كل عام ويحمل هذا العام 2021م هـ شعار “افحص واطمئن التهاب الكبد لاينتظر ” حيث نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية تتضمن أرقام إحصائية محلية وعالمية عن المرض وأعداد المصابين ونسب الإصابة.
وتسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة والفعاليات التوعوية إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، وزيادة مستوى الوعي لدى المواطنين وفهمهم للمرض، و المضاعفات التي يُسببها، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الكشف المبكر للوقاية من المرض ودعمها، وعلاج المرض.
تجدر الإشارة إلى أن التهاب الكبد الفيروسي، يعني التهاب الكبد الناجم عن أحد فيروسات التهاب الكبد الخمسة:( أ )، و(ب)، و(ج)، و(د)، و(هـ) حيث يُعد التهاب الكبد الفيروسي ثاني الأمراض المعدية القاتلة الرئيسة بعد مرض السل، وتتمثل الأعراض الشائعة للإصابة بجميع أنواع التهاب الكبد في اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، البول الداكن، آلام في البطن، فقدان الشهية والغثيان والقيء.

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